Stuttgart (ots) -Auch der erfolgreiche Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel ist Teil des diesjährigen auto motor und sport KONGRESS am 22. September 2022. Der inhaltliche Schwerpunkt dieses zentralen Treffpunkts für Wirtschaft, Politik und Medien liegt in diesem Jahr auf dem Thema Nachhaltigkeit. Alle Beiträge können kostenfrei auf Deutsch und auf Englisch im auto motor und sport KONGRESS Livestream (https://www.ams-kongress.de/?utm_source=pressemitteilung&utm_medium=thema2) verfolgt werden.In einem Vorabgespräch mit dem Magazin auto motor und sport erzählt Vettel von seinem persönlichen Engagement für mehr Umweltschutz und äußert sich auch durchaus kritisch zu der Strategie der Formel 1, erst ab 2026 mit synthetischen Kraftstoffen fahren zu wollen: "Ich hätte mir gewünscht, dass es vorher kommt, denn die Technologie ist ja bereits da. Die Formel 1 schreibt sich oft auf die Fahne, technologisch Vorreiter zu sein. Vorreiter wäre man gewesen, wenn man diese Technologie vor zehn Jahren eingesetzt hätte."Der vierfache Formel 1-Rennfahrer hat nach seiner öffentlichen Rücktrittserklärung eine Flut von Reaktionen bekommen - fast alle positiv, wie er auto motor und sport berichtet: "Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich wollte offen kommunizieren. Jeder sollte die Chance bekommen, es auch zu verstehen", sagt Vettel auch mit Blick auf jahrelange Wegbegleiter seiner beispiellosen Karriere. Vettel, Vater von drei Kindern, geht es aber nicht allein darum, mehr Zeit für die Familie zu haben - er will auch seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern: "So sehr wir auf neue Technologien und Forschungen angewiesen sind, so müssen wir uns doch auch hinterfragen, was wir alle selbst besser machen können - bei ganz alltäglichen Entscheidungen.""Wir freuen uns, Sebastian Vettel auf dem diesjährigen auto motor und sport KONGRESS begrüßen zu dürfen. Er gehört zu einer Generation Rennfahrer, die sich kritisch mit der Welt der Formel 1 auseinandersetzt und sich nicht wie eine Marionette dirigieren lässt", sagt auto motor und sport-Chefredakteurin Birgit Priemer. "Das macht ihn zum Vorbild - auch für ganz viele Jugendliche."Der auto motor und sport KONGRESS ist als wichtiger Meinungsaustausch für Wirtschaft, Politik und Medien zum Thema "Mobilität der Zukunft" fest etabliert. Zu den weiteren Vortragenden gehören neben Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG und ab September auch Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Luca de Meo, CEO von Renault S.A.S., Bernd Osterloh als Personalvorstand der Traton SE, Oliver Hoffmann, Entwicklungschef bei Audi, Markus Schäfer, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Der auto motor und sportKONGRESS beginnt um 9.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis 17.30 Uhr. Die Anmeldung für den Livestream ist ab sofort unter ams-kongress.de möglich.Pressekontakt:Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedInDie Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health,MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5310548