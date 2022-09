Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -Das GiniMachine-Team veröffentlicht eine gebrauchsfertige Version der Plattform auf der offiziellen Website (https://ginimachine.com/).Was ist die GiniMachine?GiniMachine ist eine intuitive No-Code-Plattform für Scoring, prädiktive Analysen und Risikomanagement, die auf der einen Seite auf KI/ML und auf der anderen Seite auf den historischen Daten der Nutzer basiert.Zu den Anwendungsfällen gehören Kredit- und Inkasso-Scoring, Vorhersage der Kundenabwanderung, Entdeckung von Cross- und Upselling-Möglichkeiten, Vorhersage der Mitarbeiterfluktuation und vieles mehr.GiniMachine automatisiert und beschleunigt die datenzentrierte Entscheidungsfindung. Es erstellt Vorhersagemodelle und zieht und strukturiert in wenigen Sekunden die aussagekräftigsten Erkenntnisse aus den Datensätzen.Soziale und wirtschaftliche AuswirkungenDas System bietet auch einen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen: Die Einführung der GiniMachine wirkt sich positiv auf die finanzielle Eingliederung in Ländern aus, in denen es keine Bankkunden gibt. Eine fehlende Kredithistorie ist kein Problem mehr, denn GiniMachine kann mit den Daten alternativer Kreditnehmer arbeiten, die Einbeziehung maximieren und die Risiken minimieren.FunktionsweiseDas System verwendet Datensätze mit Informationen über bestehende Kunden, Mitarbeiter oder Prozesse und historische Ergebnisse für jeden Datensatz. So erwiesen sich beispielsweise die Kreditnehmer als zuverlässig oder unzuverlässig, die Mitarbeiter wurden übernommen oder gingen, Käufe wurden abgeschlossen oder aufgegeben.Die Analyse von Datensätzen ermöglicht es KI/ML, Vorhersagemodelle mit einem hohen Gini-Index zu erstellen. Jedes Modell wird mit einem Bericht geliefert, in dem die Benutzer überprüfen können, welche Datensatzattribute für die KI wichtig waren und wie die Entscheidungen getroffen werden.In diesem einminütigen Video können Sie den gesamten Prozess sehen:Zusätzliche FunktionenDas System umfasst die Funktion der Gewinnprognose, einen detaillierten Bericht über die Bedeutung von Attributen für den Markt und Modellüberwachungsdiagramme, um die hohe Vorhersagekraft der Modelle auf lange Sicht zu gewährleisten.GiniMachine kann entweder auf SaaS-Basis bereitgestellt oder auf den Servern des Kunden implementiert werden. In beiden Fällen achtet das Unternehmen besonders auf die Sicherheit, und die Unternehmen bleiben die Eigentümer ihrer Daten.Kostenlose TestversionGiniMachine kann nach der Registrierung auf ginimachine.com 30 Tage lang kostenlos getestet werden.Video: https://youtu.be/Wb00vWv8l_8Kontakte: Website: https://ginimachine.com/E-Mail: invite@ginimachine.comPressekontakt:Ekaterina Romanova,ekaterina.romanova@ginimachine.com,+48789738699Original-Content von: GiniMachine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164955/5310573