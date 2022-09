Volkswagen steht weiter unter Druck. Ab heute ist der neue Chef Oliver Blume am Steuer und hat direkt viele große Themen auf dem Tisch. Zudem blicken Anleger gespannt auf den Porsche-Börsengang. Was jetzt für Investoren wichtig ist. . Heute tritt der neue Chef Oliver Blume sein Amt bei Volkswagen an. Und wie es aussieht, darf Blume sich direkt mit großen Aufgaben beschäftigen. Nicht nur soll dieses Jahr noch der riesige Börsengang von Porsche über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...