HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3304 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/105 geht es um einen weiteren Rosgix-Rekord, ein wenig Wien Energie Verteidigung, grosse Chancen für den SBO-Chef, News zum heissen ATX Five-Kandidaten Andritz, die Idee einer Indie-Medien-Runde zur Wiener Börse, spannende Personalia bei AT&S sowie morgen was zu Winnetou. Weitere News heute: Agrana, AT&S, Wiener Börse, Porr, UBM, Kontron, Marinomed, Pierer Mobility. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...