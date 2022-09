DJ Siemens Energy beruft für neue Konzernstruktur zwei Vorstände

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy bekommt für die angekündigte neue Konzernstruktur zwei zusätzliche Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat berief mit Wirkung zum November die Engie-Managerin Anne-Laure de Chammard für den Geschäftsbereich Transformation of Industry, wie der Energietechnikkonzern in München mitteilte. Die 40-Jährige verantwortet bislang das gesamte Lösungsgeschäft von Engie außerhalb Frankreichs. Als Vorstand für den Bereich Global Functions, der unter anderem für IT, Einkauf und Projekt-Abwicklung zuständig sein soll, wurde aus dem Konzern Strategiechef und CTO Vinod Philip berufen. Der 48-jährige, der seit vielen Jahren bei Siemens arbeitet, wird seinen Vorstandsposten zum 1. Oktober antreten.

Im Mai hatte Vorstandschef Bruch eine neue Konzernstruktur für das Unternehmen mit weniger Hierarchiebenen und verkürzten Entscheidungsstrukturen angekündigt. Sie soll ab Oktober gelten.

