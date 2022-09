Die kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz blicken pessimistischer in die Zukunft. Vor allem die gestiegenen Gas- und Energiepreise drücken auf die Stimmung.St. Gallen - Die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz blicken pessimistischer in die Zukunft. Vor allem die gestiegenen Gas- und Energiepreise drücken auf die Stimmung. Der Raiffeisen KMU PMI sank im August um 2,2 Zähler auf 50,6 Punkte, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Damit hat sich die Stimmung nach einer leichten Aufhellung im Juli wieder deutlich eingetrübt.

