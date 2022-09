6,6 Prozent ist die niedrigste Quote seit Einführung des Euro an den Finanzmärkten im Jahr 1999. Volkswirte hatten diese Quote erwartet.Luxemburg - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief gefallen. Im Juli sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist die niedrigste Quote seit Einführung des Euro an den Finanzmärkten im Jahr 1999. Volkswirte hatten diese Quote erwartet. Allerdings hat das Statistikamt die...

