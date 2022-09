Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Rezessions-, Inflations- und Zinsängste dominieren derzeit die Märkte. Die Kurse vieler Aktien rutschen dementsprechend stark ab. Trendfolger Michael Proffe bleibt gelassen und sieht in der aktuellen Phase Einstiegschancen. Besonders in Bezug auf zwei echte Schwergewichte wie Apple und Microsoft. Die Aktien der beiden Konzerne hatten die jüngste Tech-Schwäche deutlich zu spüren bekommen. Das Papier von Apple setzte zuletzt bereits zu einer Erholungsrallye an. Proffe verrät, wann seiner Meinung nach Microsoft nachziehen könnte. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf