Stühlingen (ots) -Sto SE & Co. KGaA: 300 Tonnen schweres "Stück Papier"Die erstmals bei den Bregenzer Festspielen gezeigte Oper "Madame Butterfly" feierte im Juli 2022 Premiere auf dem Bodensee - und ein 300 Tonnen schweres "Stück Papier" aus Stahl, Polystyrol, Holz und Putz bildet das Kernstück der Seebühne. Weil es hohen Belastungen und der Witterung ausgesetzt ist, muss es besonders widerstandsfähig sein. Sto lieferte erneut die Beschichtungen für das begehbare Bühnenbild.Ein (vermeintlich) zartes Blatt Papier, zerknüllt und ins Wasser geworfen, als Spiegel der Seele der Madame Butterfly, so beschreiben die Bregenzer Festspiele das Bühnenbild für Puccinis Oper: Es setzt auf Poesie - und ist gewohnt überdimensioniert: Die Skulptur ist rund 23 Meter hoch und 33 Meter breit und wiegt 300 Tonnen. Dennoch wirkt sie durch die gewellte Form geradezu verletzlich. Das magische Bühnenbild von Michael Levine zaubert mit feinen Landschaftsmalereien japanisches Flair an den Bodensee. Vor der Bühne schwimmt ein überdimensionales Papierbötchen im See.Sto beteiligt sich schon seit Jahren an der Umsetzung der imposanten Bühnenbilder für die Bregenzer Festspiele, entwickelt die technischen Lösungen mit und liefert die Beschichtungen. Auch das neue Bühnenbild ist so nahezu wartungsfrei und für zwei Spielzeiten nutzbar bespielbar, obwohl die Bühne im Sommer wie im Winter der Witterung am See ausgesetzt ist.