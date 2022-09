LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 300 auf 193 Euro gesenkt. Die Frachtraten hätten den Höhepunkt erreicht, argumentierte Analyst Parash Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für seine Abstufung. In den kommenden beiden Jahren sei ein Abwärtszyklus im Bereich der Seefracht nicht zu vermeiden. Der diesjährige Rückenwind durch höhere Kontraktabschlüsse dürfte sich bei Hapag-Lloyd in Gegenwind verwandeln./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 09:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 21:02 / GMT

DE000HLAG475