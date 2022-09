Die acht Landesbausparkassen der Sparkassen Finanzgruppe vermelden für das erste Halbjahr 2022 einen Boom beim Bausparen. Vor dem Hintergrund stark gestiegener Baugeldzinsen haben die Kunden der LBS-Gruppe in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 290.000 neue Bausparverträge mit einem Gesamtvolumen von 21,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Plus von 13% bei der Zahl der Verträge und einem Plus von 43% bei der Bausparsumme.Bausparen trendet wiederDer ...

