In der Nacht zum Donnerstag ist der Tankrabatt ausgelaufen. Die Preise sind teils um 40 Cent den Liter gestiegen. In Italien und in Frankreich läuft der Rabatt weiter.Jeder Autofahrer hat gewusst, dass der Tankrabatt nur bis Ende August gültig ist, und man hat sich bis gestern Abend - wenn man sich Medienberichten im Fernsehen anschaut - mit rabattierten Sprit eingedeckt. Schön ist die Geschichte, wie ein junger Herr gestern Abend seiner Freundin noch eine Tankfüllung geschenkt hat: ein Geschenk im Angebotspreis - wie rührend. ...

