Berlin (ots) -+++ Bitte berücksichtigen Sie folgende Sperrfrist für die unten angegebenen Informationen: Donnerstag, 8. September 2022 um 16.30 Uhr +++Eine hochmoderne Mehrweganlage für Milch, ein innovativer Getränkefachgroßhändler mit Europas größter Leergutsortieranlage, ein Unternehmen, das den Transport von Schnittblumen endlich klimafreundlich macht und eine Initiative, die die Rückbesinnung auf Pool-Mehrwegflaschen vorantreibt: Dafür verleihen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg den Mehrweg-Innovationspreis 2022. Herausragende Leistungen wie diese vermeiden effektiv Müll, schonen Ressourcen und schützen unser Klima. Das ist auch dringend nötig, denn Deutschland gehört mit mehr als 227 Kilogramm pro Kopf und Jahr zu den negativen Spitzenreitern beim Verpackungsmüll in Europa.Die Gewinner des Mehrweg-Innovationspreises - die Milchwerke Berchtesgadener Land, der Getränkefachgroßhändler und Logistiker Heurich aus Fulda in Hessen, der Spezialist für Mehrwegtransportverpackungen IFCO aus München und die Gesellschaft für Poolmanagement GeMeMa - zeichnen wir für ihr wegweisendes Mehrweg-Engagement öffentlichkeitswirksam aus.Im Anschluss an die offizielle Preisverleihung findet eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zur Förderung und Ausschöpfung weiterer Potentiale des deutschen Mehrwegsystems statt. An der Diskussion werden neben den Politikern Michael Thews (MdB SPD) und Jan-Niclas Gesenhues (MdB Grüne) auch DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz sowie Vertreter aus der Wirtschaft teilnehmen.Die Preisverleihung und die anschließende Podiumsdiskussion finden als Präsenzveranstaltung statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Donnerstag, 8. September 2022 um 16.30 UhrOrt:Titanic Hotel am Gendarmenmarkt, Französische Straße 30, 10117 BerlinTeilnehmende:- Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin- Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg- Hans Baxmeier, GeMeMa GmbH & Co. KG- Florian Zielinski, Milchwerke Berchtesgadener Land eG- Matthias Heurich, Heurich GmbH & Co. KG- Christoph Trixl, IFCO Systems GmbHPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5310776