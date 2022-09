DJ EZB beruft Experten für Prüfung des SREP

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Prozess der laufenden Bankaufsicht (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) wirksamer und effizienter machen und sich dabei von externen Experten beraten lassen. In dieses Beratungsgremium hat sie fünf Personen berufen, wie sie jetzt mitteilte:

-Sarah Dahlgren, Partner bei McKinsey & Company; früher Executive Vice President bei der Federal Reserve Bank of New York

-Matthew Elderfield, früher Deputy Governor der Central Bank of Ireland und Chief Risk Officer bei Nordea

-Ryozo Himino, früher Commissioner bei der Japan's Financial Services Agency (JFSA) und Generalsekretär des Basel Ausschusses für Bankenaufsicht

-Fernando Restoy, Chair des Financial Stability Institute der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), früher Deputy Governor des Banco de España

-Carolyn Rogers, Senior Deputy Governor der Bank of Canada, früher Generalsekretärin des Basel Ausschusses für Bankenaufsicht

Die Gruppe wird sich mit den wichtigsten relevanten Interessengruppen und anderen internationalen Experten austauschen, um Informationen und Perspektiven zu bewährten Aufsichtspraktiken zu sammeln.

Die Experten werden laut EZB unabhängig handeln und unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Sie wurden ad personam ernannt, und ihre Teilnahme an der Gruppe ist unentgeltlich. Ihr Mandat läuft bis zum Ende des ersten Quartals 2023.

