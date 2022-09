Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume hat zu seinem Start an der Konzernspitze die Notwendigkeit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Akteuren in dem komplexen Unternehmen betont und einen weiteren Ausbau der Elektromobilität angekündigt.Unter Vorgänger Herbert Diess habe die Führung insgesamt "strategisch und technologisch einen guten Job" gemacht, sagte er am Donnerstag in einer internen Manager-Konferenz. "Jetzt müssen wir liefern", so Blume - "im Interesse unserer Kunden, unserer ...

