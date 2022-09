RWE - Kapitalflucht

Ingmar Königshofen,

Energie dominiert seit Wochen die Schlagzeilen der Nachrichten, daher widmen wir uns heute einmal einem der größten deutschen Energieversorger RWE. Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf zeichnet derzeit ein nicht so optimistisches Bild, trotz möglicher Übergewinne.

Übergeordnet befindet sich die RWE-Aktie seit einem Kursstand von 9,13 Euro aus dem Jahr 2015 in einem intakten Aufwärtstrend, hierbei gelang es zuletzt den markanten Widerstandsbereich aus 2012 um 37,12 Euro zu überwinden und auf rund 44,00 Euro zuzulegen. Allerdings hat sich im Laufe dieses Jahres aus eben jenen Verlaufshochs ein Doppelhoch ausgebildet, die RWE-Aktie tendiert seither die zweite Woche in Folge talwärts. Sollten die Verluste in der aktuellen Form anhalten, könnte dieses Konstrukt sogar noch zu einem ausgereiften Topping-Muster heranwachsen und entsprechende Handelsansätze eröffnen.

50-Wochen-Durchschnitt im Fokus

Ausgerechnet dem 50-Wochen-Durchschnitt fällt derzeit eine größere Bedeutung zu, weil sich die RWE in der jüngsten Vergangenheit immer wieder an diesem Durchschnitt orientiert hat und von oben her kommend stets zur Oberseite abprallen konnte. Ob das diesmal auch der Fall sein wird, wird sich in den nächsten Stunden erst noch zeigen müssen, aus technischer Sicht wären kurzzeitig jedoch weitere Verluste unterhalb von 37,12 Euro auf 36,00 und schließlich in den etwas größeren Unterstützungsbereich von rund 35,00 Euro möglich. Aber erst dort wird sich der mittelfristige Werdegang entscheiden und auch, ob das Doppeltop aus technischer Sicht aktiviert wird. Positive Signale für RWE-Aktien können dagegen erst oberhalb von 44,00 Euro abgeleitet werden, in einem derartigen Szenario könnte dann die nächstgrößere Hürde um glatt 50,00 Euro ins Visier der Käufer genommen werden. Der Bereich zwischen 35,00 und 44,00 Euro bleibt kurzzeitig allerdings als neutral zu bewerten. Egal wie die Reaktion letztendlich ausfällt, werden im Folgenden passende Scheine für beide Richtungen vorgestellt.

Widerstände: 39,20; 40,23; 40,99; 41,83; 42,80; 43,95 Euro

Unterstützungen: 37,12; 36,48; 36,00; 35,79; 35,00; 34,40 Euro

RWE in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.11.2021 - 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007037129

RWE in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2017 - 29.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007037129

