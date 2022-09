Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 01.09.2022

Kursziel: 37,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen H1/22-Zahlen von SFC Energy zeigen ein starkes Umsatzwachstum (+23% y/y) und ein leicht rückläufiges bereinigtes EBITDA von EUR3,1 Mio. Das Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr (Umsatz: EUR75 - EUR83 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR6,0 - EUR9,1 Mio.). Aufgrund des hohen Auftragsbestandes von EUR65 Mio. Ende H1/22 und der anhaltend hohen Nachfrage nach den brennstoffzellenbasierten Energielösungen von SFC sehen wir das Unternehmen trotz der drohenden Rezession auf gutem Weg, die Guidance und unsere Jahresprognose zu erreichen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt weiterhin zu einem Kursziel von EUR37. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 37.00 price target.



Abstract:

SFC Energy's preliminary H1/22 figures showed strong sales growth (+23% y/y) and slightly lower adjusted EBITDA of EUR3.1m. The company confirmed full-year guidance (sales: EUR75m - EUR83m and adjusted EBITDA of EUR6.0m - EUR9.1m). Given the high order backlog of EUR65m at the end of H1/22 and continued high demand for SFC's fuel cell-based energy solutions, we see SFC well on track to reach guidance and our full-year forecasts despite the looming recession. An updated DCF model still yields a EUR37 price target. We confirm our Buy recommendation.



