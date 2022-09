Wichtigste Eckdaten

- Infinity Stone erwirbt Option auf das Lithiumprojekt Taiga.

- Zusammen mit dem Camaro-Projekt erweitert Infinity Stone seinen Grundbesitz im Lithiumrevier James Bay auf über 1.282 Hektar in Nachbarschaft zum Projekt von Patriot Battery Metals (PMET:TSXV, PMETF:OTCQB).

- Das Projekt Taiga verfügt über 4 kartierte Pegmatite, wobei sich der größte über 900 Quadratmeter erstreckt.

- Der CV8-Pegmatit von PMET, bei dem Schürfproben durchschnittlich 4,6 % Li2O ergaben, befindet sich 1.400 Meter nördlich des Projekts Taiga. Der neu entdeckte CV13-Pegmatit-Cluster von PMET befindet sich 1.500 Meter nördlich des Projekts Taiga.

Vancouver, BC, 1. September 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:TLOOF) (FWB:B2I) (das "Unternehmen" oder "Infinity Stone") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Lithiumprojekt Taiga (das "Lithiumprojekt Taiga" oder "Projekt"), das an die Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (PMET:TSXV, PMETF:OTCQB) in der Region James Bay in Quebec angrenzt, mit einer unabhängigen Partei abgeschlossen hat. Patriot Battery Metals hat in letzter Zeit mehrere Meldungen zu seinem Projekt herausgegeben, einschließlich der Mitteilung vom 10. August 2022, in der berichtet wurde, dass "insgesamt einunddreißig (31) spodumenhaltige Pegmatitausbisse ermittelt wurden, darunter zwanzig (20) Ausbisse mit einem geschätzten Spodumengehalt von über 5 %". (1)

Über das Lithiumprojekt Taiga Lithium

Das 923 Hektar große Lithiumprojekt Taiga befindet sich 3,4 Kilometer westlich des Konzessionsgebiets Camaro von Infinity Stone und grenzt direkt an das Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals Inc. ("Patriot" oder "PMET") in der Region James Bay in Quebec, etwa 235 Kilometer östlich von Radisson (Quebec) und 245 Kilometer nordöstlich der Cree-Dorfgemeinde Nemaska. Der nördliche Rand des Projekts liegt etwa 15 Kilometer südlich der Trans-Taiga-Straße und einer Überlandleitung. Die Region wurde in der Vergangenheit wegen ihrer reichen Gold-, Kupfer-, Silber-, Basismetall- und PGE-Lagerstätten erkundet.

Das Projekt beherbergt vier historisch kartierte Pegmatitvorkommen, von denen das größte eine Fläche von über 900 Quadratmetern aufweist. Drei Pegmatite kommen im westlichen Teil des Projekts und einer in der Nähe des östlichen Randes vor.

"Infinity Stone freut sich, seine Position im schnell wachsenden Lithiumrevier James Bay weiter auszubauen. Unser Team ist zuversichtlich, dass der identifizierte LCT-Pegmatit-Trend im Korridor eine Reihe von Vorkommen aufweist, die sich von Nordosten nach Südwesten erstrecken", sagt Michael Townsend, Executive Chairman von Infinity Stone. "Das Lithiumprojekt Taiga befindet sich in strategisch günstiger Lage und verfügt über bereits kartierte Pegmatite, die angesichts der jüngsten Entwicklungen anderer Betreiber in der Region ein beträchtliches Entdeckungspotenzial aufweisen", meint Townsend weiter. "Aus den regionalen Kartierungen ist ersichtlich, dass es auf dem Projekt ein hohes Potenzial für weitere Pegmatite gibt", so Townsend abschließend.

Mit der Ergänzung des bestehenden Grundbesitzes von Infinity Stone in diesem Gebiet um das Lithiumprojekt Taiga umfasst das Landpaket des Unternehmens dort nun insgesamt 1.282 Hektar.

Patriot führt seit mehreren Jahren Basisexplorationen bei den Gold-, Kupfer-, Silber-, Molybdän- und PGE-Vorkommen auf seinen Konzessionsgebieten FCI und Corvette durch. Im Jahr 2017 entdeckte Patriot den CV-Lithiumtrend.

Der CV-Lithiumtrend ist ein in der Entwicklung befindliches lithiumhaltiges Pegmatitgebiet, das sich mit einer gemeldeten Länge von über 25 Kilometern über das Konzessionsgebiet Corvette von Patriot erstreckt und in Streichrichtung weiter offen ist. Diese Neuentdeckung auf dem Konzessionsgebiet Corvette wird auf die Tatsache zurückgeführt, dass frühere Arbeiten nie speziell auf Lithium ausgerichtet waren. (1)(2)

Vier Schürfproben, die aus dem CV8-Vorkommen auf dem Konzessionsgebiet Corvette entnommen wurden, das sich etwa 1.400 Meter nördlich des Lithiumkonzessionsgebiets Taiga von Infinity Stone befindet, lieferten im Schnitt 4,6 % Li2O. (2)

Im Jahr 2019 wurden im Rahmen eines Arbeitsprogramms auf dem Konzessionsgebiet Corvette mehrere neue hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierungsbereiche identifiziert, die sich 700 bis 1.500 Meter nördlich des Lithiumkonzessionsgebiets Taiga befinden. Im Rahmen begrenzter Explorationen identifizierte Patriot auch sieben "gut mineralisierte" neue Lithiumvorkommen (CV5 - CV11).(3)

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebiets

Optionsbedingungen

Gemäß der Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet (die "Vereinbarung") hat das Unternehmen die Option, eine 100%ige Beteiligung am Projekt (vorbehaltlich der unten beschriebenen NSR-Lizenzgebühr) von Andrew Sostad und Christopher Sostad (die "Optionsgeber") zu erwerben, indem es (i) Barzahlungen in Höhe von insgesamt 305.000 Dollar in Raten im Laufe von drei (3) Jahren leistet, (ii) insgesamt 3.000.000 nachrangige stimmberechtigte Aktien der Klasse A des Unternehmens in Tranchen über einen Zeitraum von sieben (7) Monaten begibt, (iii) Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 550.000 Dollar über einen Zeitraum von drei (3) Jahren tätigt und (iv) insgesamt 1.500.000 Aktienkaufwarrants ("Warrants") begibt. Hiervon können 750.000 zu einem Preis von 0,30 Dollar und 750.000 zu einem Preis von 0,40 Dollar ausgeübt werden; die Warrants werden über einen Zeitraum von sieben (7) Monaten freigegeben. Die Warrants haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren ab dem jeweiligen Freigabedatum.

Sobald das Unternehmen die oben genannten Bedingungen erfüllt und seine Option auf den Erwerb des Projekts ausgeübt hat, wird das Unternehmen den Optionsgebern eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr (die "NSR-Lizenzgebühr") gewähren, wobei das Unternehmen das Recht hat, die Hälfte (oder 1 %) der NSR-Lizenzgebühr für 1.000.000 Dollar von den Optionsgebern zurückzukaufen.

Quellenangaben:

(1) Pressemeldung von Patriot Battery Metals vom 11. August 2022. "Patriot Discovers New Lithium Pegmatite Cluster On-Trend with the CV5 Pegmatite and Samples 3.73% Li2O, Corvette Property, Quebec".

https://patriotbatterymetals.com/patriot-discovers-new-lithium-pegmatite-cluster-on-trend-with-the-cv5-pegmatite-and-samples-3-73-li2o-corvette-property-quebec/

(2) Website von Patriot Battery Metals, abgerufen am 29. August 2022. Unternehmenspräsentation (Juli 2022).

https://patriotbatterymetals.com/wp-content/uploads/2022/07/220718-1-PatriotBatteryMetals-_-website-2022_FINAL.pdf

(3) Pressemeldung von Patriot Battery Metals (damals 92 Resources Corp.) vom 24. September 2019. "92 Resources Corp. Samples 4.72% Li2O and Announces Multiple Discoveries of High-grade Lithium-Pegmatite at Corvette-FCI, Quebec"

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Case Lewis, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Infinity Stone Ventures

Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Zu den wichtigsten Geschäftseinheiten des Unternehmens gehören HealthCheck (Stratum Health Technologies LLC) und sein Energiemetallportfolio. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.

Eine Anmeldung zum Newsletter für Anleger ist unter https://infinitystone.ventures möglich.

Ansprechpartner bei Infinity Stone

Zayn Kalyan

CEO und Director

Direkt: 778-938-3367

mailto:zayn@altuscapital.ca

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "projiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf: das Projekt; die Explorationspläne und -aussichten des Projekts; die Explorationspläne und -aussichten von Patriot; die Option und das Earn-in des Unternehmens gemäß der Option und die NSR-Lizenzgebühr. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67278Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67278&tr=1



