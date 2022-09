Das Solarkraftwerk hat eine Fläche von 10'000 Quadratmetern, was etwa anderthalb Fussballfeldern entspricht. Es könnte theoretisch 750 Haushalte mit Strom versorgen.Linthal GL - Die grösste alpine Solaranlage der Schweiz an der Muttsee-Staumauer im Kanton Glarus ist seit Donnerstag vollständig in Betrieb. Knapp 5000 Solarmodule auf 2500 Metern über Meer werden pro Jahr an die 3,3 Gigawattstunden Strom produzieren. «Alpin Solar» liefert bereits seit letztem Herbst elektrische Energie. Doch erst jetzt ist die Anlage ganz fertig gebaut und hat die volle...

Den vollständigen Artikel lesen ...