Küsnacht (www.fondscheck.de) - Die Sektorrotation in Value-Aktien scheint deutlich an Kraft zu verlieren und das Interesse an wachstumsstarken, innovativen, nichtzyklischen Aktien zu steigen. Das bringt Medtech-&-Services-Unternehmen (zurück) auf den Radar der Investoren, so Marcel Fritsch, Portfoliomanager des Bellevue Medtech & Services Fonds (ISIN LU0415391431/ WKN A0RP23, B EUR ACC) bei der Bellevue Asset Management AG. ...

