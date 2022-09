So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -1.00% vs. last gabb, -6.81% ytd, +68.20% seit Start 2013. Aktueller Stand: 112.063 Euro, ein Plus von 1020,63 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 17 Prozent Alpha. Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.713 Euro aus, ein ytd-Minus von 18,87 ...

