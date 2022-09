Wichtigste Punkte:

DAX Ausblick: Inflations- und Zinssorgen verprellen Anleger

Anleger fürchten kräftige Zinsschritte durch Fed und EZB

China-Daten enttäuschen - zusätzlicher Druck von den Überseebörsen

Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten in Blick - neue Impulse für den DAX denkbar

DAX 40 Chart auf Monatsbasis

DAX 40 Chart auf Tagesbasis

DAX-Anleger haben am Donnerstagvormittag den Rückwärtsgang eingelegt und Wertpapiere mit spitzen Fingern angefasst. Insbesondere die Inflationssorgen und die damit im Zusammenhang stehenden Zinsängste dies- und jenseits des Atlantiks sorgen für Unbehagen. Zudem drücken schwache Wirtschaftsdaten aus China auf das Gemüt. Indes dürfte spätestens heute die morgige Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten ihre Schatten vorauswerfen.

Anleger fürchten weiterhin kräftige Zinsschritte durch Fed und EZB

Die jüngsten vorläufigen Inflationsdaten aus der Eurozone haben die ohnehin schwelenden Zinssorgen hierzulande abermals forciert. Zur Wochenmitte wurde publik, dass sich die Teuerung in der Alten Welt ersten Schätzungen zufolge im August bei 9,1 Prozent und damit so hoch wie nie zuvor bewegen könnte. In diesem Kontext wächst die Furcht vor raschen Zinsschritten durch den europäischen Währungshüter (EZB).

Dazu gesellen sich die Bedenken der Anleger, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das Tempo im aktuell bestehenden Zinserhöhungszyklus weiter hochhalten könnte. Auf dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) hatte Fed-Chef Jerome Powell ungewöhnlich harte Worte im Kampf gegen die grassierende Inflation gewählt und somit auch neue Konjunkturängste geschürt.

China-Daten enttäuschen - zusätzlicher Druck von den Überseebörsen

Zu der aktuellen Gemengelage gesellen sich zudem maue Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Der sogenannten Caixin-index sackte unter die 50-Punkte-Marke und liegt damit unterhalb der Expansionsschwelle. Nachrichten rund um neue Corona-Restriktionen in der südwestchinesischen Metropole Chengdu drücken ebenfalls auf das Gemüt. Die Sorge vor der Unterbrechung bedeutender Lieferketten ist in diesem Kontext nicht unberechtigt.

Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten in Blick - neue Impulse für den DAX denkbar

Ebenfalls im Blick behalten Börsianer insbesondere die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten auf US-amerikanischen Grund und Boden am Freitag. Schätzungen nach könnte sich der Arbeitsmarkt weniger stark gegenüber dem Vormonat entwickelt haben (528.000 vs. 300.000). Sollte der Schwung deutlich nachlassen, könnte dies die Rezessionssorgen weiterhin befeuern.

Für die Fed ist und bleibt es ein Drahtseilakt auf der einen Seite die Inflation nachhaltig zu bekämpfen, ohne den globalen Konjunkturmotor abzuwürgen.