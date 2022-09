Christ Church, Barbados (ots/PRNewswire) -Evolution Optiks, ein privates auf Lichtfeld-Technologie spezialisiertes Unternehmen, teilte heute mit, dass die ersten Probanden mit dem innovativen LFR-260 erfolgreich auf ihre Sehschärfe getestet wurden. Ziel der Studie ist es nachzuweisen, dass der auf Lichtfeld-Technologie basierte Tele-Phoropter bei der Messung der Sehschärfe zu ähnlichen Ergebnissen kommt wie ein herkömmlicher Phoropter. In der prospektiven, kontrolliert-randomisierten Überkreuzstudie werden bis zu 108 Probanden an drei klinischen Standorten in den USA einem routinemäßigen Sehtest unterzogen."Die Lichtfeld-Technologie ermöglicht es uns, die optischen Komponenten eines Phoropters so zu verkleinern, dass das Gerät tragbar ist und auch in der Telemedizin eingesetzt werden kann, die seit Beginn der Covid-19-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen hat. Gleichzeitig versetzt sie uns in die Lage, neue und innovative Leistungsmerkmale wie den Quad ViewTM zu integrieren, bei dem die Patienten vier verschiedene Augenglasstärken gleichzeitig sehen. So müssen sie sich bei der Messung der Sehschärfe nicht mehr auf ihre Erinnerung verlassen", sagt Raul Mihali, President & Chief Executive Officer von Evolution Optiks Limited. "Diese Studie ist ein erster Vergleich unserer neuartigen Technologie mit dem derzeitigen Standard in der Augenheilkunde. Wir freuen uns, dass wir so hochqualifizierte und namhafte Prüfer gewinnen konnten."Dr. Anne Reuter von Gold Coast Optometric Vision Performance in Oyster Bay, NY, die offizielle Augenärztin der John McEnroe Tennis Academy, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, Teil dieser klinischen Studie zu sein. Unsere Patienten profitieren von Spitzentechnologie, die das Potenzial hat, Augenheilkunde auf die nächste Ebene zu bringen. Mein Team und ich sind begeistert von den neuen Funktionen und Möglichkeiten, die die Lichtfeld-Technologie bietet. Gern leisten wir unseren Beitrag, diese Innovation verfügbar zu machen, sowohl qualifizierten Fachkräften als auch Patienten, die keinen einfachen Zugang zu einer Augenuntersuchung haben."Dr. Larry Baitch, Professor und stellvertretender Dekan für Forschung an der Fakultät für Augenheilkunde des Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, stellt fest: "Als Lehrkräfte angehender Augenoptiker sind wir darum bemüht, dass unsere Studenten an den modernsten Geräten ausgebildet werden. Und als Forscher, die fortschrittliche Technologien für die Augenmedizin entwickeln, freuen wir uns ganz besonders, an dieser klinischen Studie teilzunehmen. Mit dem LFR-260 sollte der Prozess der Augenglasbestimmung einfacher und schneller werden und weniger stressig für den Patienten, der eine Entscheidung über die wahrgenommene Bildschärfe treffen muss. Die Tatsache, dass der LFR tragbar und für Telemedizin geeignet ist, passt bestens zum Leitbild unserer Hochschule, alle Teile der Bevölkerung medizinisch zu versorgen, ganz besonders die benachteiligten."Evolution Optiks Limited wurde 2014 gegründet und bietet eine breite und stetig wachsende Palette von Innovationen, die die Art und Weise, wie wir digitale Information konsumieren, revolutionieren soll. Während augenoptische Instrumente sowie neuro-optische Screening- und Trainingsgeräte im Fokus stehen, entwickelt das Unternehmen Produktlösungen auf der Basis von Displays mit Sehschärfenanpassung sowie Lichtfeld- und Multiview-Displays, die in der Medizin, im Consumerbereich, in Werbung und Medien sowie der Automobil- und Luftfahrtindustrie Anwendung finden.Pressekontakt:Evolution Optiks Limited,www.evolutionoptiks.com,info@evolutionoptiks.comOriginal-Content von: Evolution Optiks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164983/5311092