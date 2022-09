Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die deutlichen Kurseinbußen an den Aktienmärkten seit Mitte des Monats und vor allem der kräftige Kursrutsch vergangenen Freitag hinterlassen Spuren am ETF-Markt, so die Deutsche Börse AG."Wir hatten in unseren großen ETFs der allgemeinen Marktbewegung entsprechend etwa ein Drittel mehr Verkäufe als Käufe", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Auch Jan Duisberg von der ICF Bank melde Abflüsse. "Angesichts des großen Absturzes am Aktienmarkt war es dann aber doch nicht so viel." Die Umsätze seien überschaubar geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...