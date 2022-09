Die Gothaer existiert seit 1820 und hat ihren Hauptsitz in Köln. Mit über vier Millionen Mitgliedern ist sie einer der größten und bekanntesten Versicherer in Deutschland.Zu Gast im PodcastMathias Bühring-Uhle ist seit 13 Jahren im Vorstand der Gothaer und für Operations und IT zuständig. In seiner mehr als 30-jährigen Berufserfahrung hatte er diverse Posten als Vorstandsvorsitzender inne. 1991 hat er seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht gemacht.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...