DJ Neuer Volkswagen-Chef Blume unterstützt Elektroauto-Strategie

Von William Boston

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Oliver Blume, hat an seinem ersten Arbeitstag Unterstützung für die ehrgeizige Elektroauto-Strategie seines Vorgängers signalisiert. Gleichzeitig hob der Manager aber hervor, dass traditionelle Verbrennungsmotoren bei den Bemühungen des Unternehmens eine Rolle spielen könnten, die Treibhausgasemissionen der Fahrzeuge zu reduzieren. Blume sagte, dass er zwar den Vorstoß von VW bei den Elektrofahrzeugen unterstütze und ihn vielleicht sogar beschleunigen werde, dass VW aber wahrscheinlich noch viele Jahre lang Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren produzieren werde.

"Synthetische Kraftstoffe haben den Vorteil, dass sie wie herkömmliche Kraftstoffe transportiert werden können", sagte Blume in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Braunschweiger Zeitung. "Außerdem kann die heutige Infrastruktur genutzt werden", sagte er.

Blume, der auch Chef der VW-Sportwagenmarke Porsche ist, und sein Entwicklungsteam setzen sich seit langem für so genannte E-Kraftstoffe ein, synthetisch hergestellte, kohlenstoffarme Kraftstoffe, die in heutigen Fahrzeugen verwendet werden können, um konventionelle Motoren länger auf dem Markt zu halten und gleichzeitig ihre Kohlenstoffbilanz zu verbessern.

Die Unterstützung von Blume für eine größere Rolle von E-Kraftstoffen innerhalb der Gesamtstrategie von VW könnte dazu führen, dass einige Ressourcen von Elektrofahrzeugen auf konventionelle Fahrzeuge umgeschichtet werden, sagte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center für Automobilforschung in Duisburg. "Darunter könnten die VW-Investitionen in batterieelektrische Fahrzeuge leiden", so Dudenhöffer.

In seiner Rede vor den Topmanagern von VW auf einer Betriebsversammlung in Portugal am Donnerstag sagte Blume jedoch, das Unternehmen müsse sich stärker auf die Umsetzung seines Fahrplans für Elektrofahrzeuge konzentrieren und sicherstellen, dass es seine Ziele erreiche. "Jetzt müssen wir liefern", sagte Blume den Führungskräften, die sich aus aller Welt zur Jahreskonferenz eingefunden hatten, laut Auszügen aus seiner Rede.

Der 54-Jährige, der seit 28 Jahren im Unternehmen tätig ist und Führungspositionen bei vier der wichtigsten Automarken des Konzerns innehatte, wurde von den VW-Hauptaktionären zum neuen Chef des Autokonzerns gewählt, nachdem sie seinen Vorgänger Herbert Diess im Juli entlassen hatten.

September 01, 2022 10:14 ET (14:14 GMT)

