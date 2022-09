Berlin/Neunkirchen (ots) -- WISO Steuer ist vielfach ausgezeichnet als Markt- und Innovationsführer für die digitale Steuererklärung in Deutschland- Über 2,8 Millionen Menschen reichen jährlich ihre Steuererklärung online über die Plattform ein- Barbara Schöneberger überreicht den PreisWISO Steuer, die führende Software für die jährliche Einkommensteuer, wurde am Mittwochabend mit dem "Goldenen Computer" im Rahmen der Computer-Bild-Leserwahl 2022 ausgezeichnet. Unter dem diesjährigen Motto "Nachhaltige Technik" präsentierte Barbara Schöneberger die Preisvergabe. Zur Verleihung des Preises trafen sich exklusive Gäste aus der Technik- und Unterhaltungselektronikbranche im Axel-Springer-Haus in Berlin.In insgesamt 13 Kategorien konnten die Computer-Bild-Leser:innen bereits zum 25. Mal in Folge über innovative Produkte der Technikwelt abstimmen. In der Kategorie "Software, Apps & Services" gewann WISO Steuer den ersten Platz und setzte sich gegen namhafte Wettbewerber durch. Geschäftsführer Peter Schmitz freut sich über die Auszeichnung: "Mein Team und ich sind sehr stolz. Mit WISO Steuer zeigen wir, wie schnell und einfach die Steuer gehen kann. Der wiederholte Sieg bei diesem bedeutenden Publikumspreis beweist, dass Anwenderinnen und Anwender unser Angebot schätzen und auch bei der Steuererklärung voll auf digitale Innovation setzen."WISO Steuer wurde in der Vergangenheit bereits viermal mit dem beliebten Publikumspreis sowie dieses Jahr zum achten Mal von Stiftung Warentest ausgezeichnet. Der Anbieter hat für jede Frage die passende Antwort und bietet über 150 handliche Erklärvideos an, die Nutzer:innen unkompliziert per App verwenden können. Mit den Tipps rund um die Steuererklärung holen Steuerzahler die optimale Erstattung vom Finanzamt zurück. Jährlich geben etwa 2,8 Millionen Menschen ihre Steuererklärung mit WISO Steuer ab. Die verlängerte Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2021 endet am 31. Oktober 2022. Neben der regulären Steuererklärung bietet WISO Steuer dieses Jahr die Möglichkeit, mit der neuen Anwendung "WISO Grundsteuer" auch die Grundsteuererklärung zu erledigen. Dieses Angebot nutzen bereits mehrere Hunderttausend Grundstücksbesitzer:innen. Auch hier ist die Abgabefrist der 31. Oktober 2022.Über WISO SteuerWISO Steuer (https://www.buhl.de/steuer) ist die führende Software für die jährliche Einkommensteuererklärung. Mit der WISO-Steuer-App für PC und Mac, Smartphone und Tablet können Nutzer:innen alle Daten geräteübergreifend, aktuell und automatisiert einsehen sowie bearbeiten. Als Innovationsführer und mehrfacher Testsieger für die digitale Steuererklärung in Deutschland können mit WISO Steuer auch komplizierte Steuerfälle zuverlässig und sicher bearbeitet werden. Einzigartige, clevere Funktionen sowie leicht verständliche Erklärungen und Tipps haben bereits viele Millionen Menschen überzeugt. Neben WISO Steuer sind WISO MeinBüro (http://www.buhl.de/buero), WISO MeinVerein (https://www.buhl.de/meinverein/sm-vereinssoftware-lp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_c) und finanzblick (https://www.buhl.de/finanzblick/) weitere bekannte Marken der Buhl-Gruppe, die mit über 800 Mitarbeitenden das größte inhabergeführte Software-Unternehmen Deutschlands ist. Mit ihrem eigenen, nach VdS 10.000 zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland stellt Buhl sicher, dass sämtliche Kundendaten nach höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und aufbewahrt werden.Mehr Informationen unter https://www.buhl.de/steuer.Pressekontakt:Melina Winter, PIABO PR GmbHMobile: +49 162 6131127Mail: wisosteuer@piabo.netOriginal-Content von: BUHL Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129011/5311143