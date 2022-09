Die Finanzminister der Gruppe der Sieben (G7) werden am Freitag Gespräche führen, um zu erörtern, ob die weltweiten Käufe von russischem Öl zu einem gedeckelten Preis erlaubt sind, berichtet Bloomberg. Ein US-Beamter sagte: "Finanzministerin Janet Yellen und ihre Amtskollegen werden die Maßnahme in einer Sitzung am Freitag weiter diskutieren." Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...