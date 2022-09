DJ Lindner fehlt bei Budgeteinbringung im Parlament

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird am Dienstag nicht wie eigentlich üblich den Haushaltsentwurf für 2023 persönlich in den Bundestag einbringen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Grund sei "ein Trauerfall im engsten Familienkreis" und die damit zusammenhängende Trauerfeier. An Lindners Stelle soll den Angaben zufolge der parlamentarische Staatssekretär Florian Toncar (FDP) den Budgetentwurf einbringen. Dieser sieht für kommendes Jahr 17,2 Milliarden Euro Neuverschuldung vor und damit drastisch weniger als noch 2022 geplant. Insgesamt sollen die Ausgaben nächstes Jahr bei 445,2 Milliarden Euro liegen.

