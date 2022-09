Grüne Zukunft: Dank politischer Initiativen schreitet der Ausbau erneuerbarer Energien stetig voran. Am Wachstum des Marktes in verschiedenen Branchen können Anleger ganz unkompliziert mitverdienen. Von Florian Hielscher Dieser Deal sorgte für Kurssprünge: Plug Power, der US-Hersteller von Brennstoffzellen, kooperiert künftig mit dem Handelsgiganten Amazon. Ab 2025 liefern die New Yorker jährlich 10 950 Tonnen grünen Flüssigwasserstoff für den Betrieb ...

