Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Tree Energy Solutions (TES), E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) und ENGIE (ISIN FR0010208488/ WKN A0ER6Q) wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ausgewählt, gemeinsam das fünfte schwimmende Speicher- und Regasifizierungsterminal (FSRU) in Deutschland zu entwickeln und zu realisieren, so die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

