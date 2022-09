Der Euro ist am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA kräftig unter Druck geraten.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA kräftig unter Druck geraten. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung wieder unter die Parität bis auf 0,9936 US-Dollar. Unter Parität versteht man das Tauschverhältnis zweier Währungen von eins zu eins. Am Morgen wurde der Euro noch etwa einen halben Cent höher gehandelt.

