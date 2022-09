Die Wiener Börse hat die ATX (TR)-Beobachtungsliste 08/2022 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 09/2021 bis 08/2022 der prime market-Werte. Sie ist entscheidend für die nächste Umstellung im September. Die Liste zeigt das an, was wir in den vergangenen Tagen via http://www.christian-drastil.com/podcast hochgerechnet hatten. ATX (TR): Die aktuellen 20 sind derzeit bestätigt, auch Immofinanz ist nach wie vor locker drin. Strabag ist klar auf Rang 21. Das Komitee entscheidet. ATXFive: Andritz ist lt. Liste neu im Fünfer Index, voestalpine müsste weichen. Das Komitee ist am Zug.

