+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenAktuell wird über ein Nachfolge-Angebot für das so genannte Neun-Euro-Ticket beraten, das es im Juni, Juli und August gab: Eine Mehrheit der Deutschen würde ein Nachfolge-Angebot begrüßen. 74 Prozent halten diese diskutierte Maßnahme für richtig, 22 Prozent lehnen sie ab. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.324 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Anhänger aller im Bundestag vertretenen Parteien sprechen sich für ein Nachfolge-Angebot aus, mit dem bundesweit der Nah- und Regionalverkehr genutzt werden kann. Dabei ist die Zustimmung unter Anhängern der Linken mit 93 Prozent am größten, unter Anhängern der AfD am geringsten: Auch hier aber sind 53 Prozent dafür, 37 Prozent dagegen. Für den bisherigen Preis von 9 Euro pro Monat würden zwei Drittel (67 Prozent) der Wahlberechtigten in Deutschland ein solches Angebot selbst nutzen. Für maximal 29 Euro im Monat würden es 59 Prozent selbst nutzen, für maximal 49 Euro wären es 26 Prozent und bei einem Preis von maximal 69 Euro würden es nach eigener Aussage 5 Prozent der Befragten nutzen. Derweil geben 31 Prozent an, ein solches Tickets zur bundesweiten Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs komme für sie grundsätzlich nicht infrage.Mehrheitliche Zustimmung gibt es auch für andere Entlastungsmaßnahmen, die derzeit diskutiert werden. Direktzahlungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, Familien, Rentner, Studierende, Auszubildende und Arbeitslosengeldempfänger befürworten vier von fünf Wahlberechtigten (81 Prozent), 14 Prozent lehnen das ab. Eine Erhöhung des Wohngeldes für Geringverdiener und eine Ausweitung der bezugsberechtigten Personen fänden 72 Prozent richtig, jeder Fünfte (20 Prozent) fände das falsch. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) sprechen sich für eine Erhöhung und Ausweitung der sogenannten Pendlerpauschale aus, während 28 Prozent dagegen sind.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.324 Befragte- Erhebungszeitraum: 29.08.2022 bis 31.08.2022- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Von Juni bis August konnte man bundesweit für monatlich 9 Euro mit dem Nah- und Regionalverkehr fahren. Aktuell wird über eine mögliche Nachfolge des 9-Euro-Tickets diskutiert. Wie viel dürfte ein solches Nachfolgeticket höchstens im Monat kosten, damit Sie es selbst nutzen würden: höchstens 9 Euro, höchstens 29 Euro, höchstens 49 Euro, höchstens 69 Euro? Oder käme es grundsätzlich für Sie nicht in Frage?- Geben Sie bitte im Folgenden auch hier jeweils an, ob diese Maßnahmen aus Ihrer Sicht eher richtig oder eher falsch sind?1. Eine Erhöhung des Wohngeldes für Geringverdiener sowie eine Ausweitung der bezugsberechtigten Personen2. Eine Erhöhung und Ausweitung der so genannten Pendlerpauschale3. Direktzahlungen für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, Familien, Rentner, Studierende, Auszubildende und ArbeitslosengeldempfängerEinführung eines Nachfolgeangebots für das auslaufende 9-Euro-Ticket zur bundesweiten Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs