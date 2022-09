Der Softwareanbieter im Bereich Decision Intelligence (Intelligente Entscheidungsfindung) positioniert sich, um die IT-Ausgaben der britischen Regierung in Höhe von 15 Mrd. zu nutzen und die Modernisierung von Ministerien, Agenturen und öffentlichen Einrichtungen zu unterstützen

Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von Decision-Intelligence-Plattformen, gab heute die Gründung eines Geschäftsbereichs für den öffentlichen Sektor in Großbritannien bekannt. Der neue Geschäftsbereich wird die transformative Kraft von Augmented Analytics für öffentliche Abteilungen, Behörden und öffentliche Einrichtungen im gesamten Vereinigten Königreich nutzbar machen. Mit der durch KI und maschinelles Lernen gestützten Entscheidungsintelligenz kann die Erbringung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, einschließlich der Bereiche Gesundheitswesen, Versorgungseinrichtungen und Transportwesen, im größten europäischen Markt des öffentlichen Sektors modernisiert werden. Im Vereinigten Königreich gibt es 23 Ministerien, 20 nicht-ministerielle Abteilungen, 417 Behörden und andere öffentliche Einrichtungen sowie 14 öffentliche Körperschaften1

The Guardian berichtete, dass die Ausgaben der britischen Regierung für Forschung und Entwicklung im Technologiebereich 2021 und 2022 geschätzt 14,9 Milliarden GBP erreichen werden, und die Regierung möchte diese Ausgaben bis 2026-27 auf 22 Milliarden GBP erhöhen.

Der britische Geschäftsbereich für den öffentlichen Sektor wird von Alastair Roriston geleitet, einem erfahrenen Leiter erfolgreicher Programme zur Zusammenführung von Technologie mit den Bedürfnissen von Regierungsbehörden.

Pyramid kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von technologischen Innovationen im öffentlichen Sektor verweisen. Zu den Regierungskunden gehören das United States Department of Veterans Affairs, Israel Aerospace Industries, Israel Defense Forces, das Verteidigungsministerium der Republik Slowenien und Statistics Finland.

Die Decision-Intelligence-Plattform von Pyramid, Schulungen und Dienstleistungen werden sowohl direkt als auch über Partnerschaften angeboten.

Mit Decision Intelligence können Mitarbeiter des öffentlichen Sektors schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen und so die Qualität der Dienstleistungen für die Allgemeinheit verbessern.

Eine neue Zukunft für den öffentlichen Sektor in Großbritannien

Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Transformation in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft vorangetrieben, und die Regierung muss mit dieser Entwicklung Schritt halten. Mit einem klaren Mandat des Cabinet Office ist die britische Regierung Vorreiter, wenn es darum geht, wie Daten genutzt werden können, um die Abläufe im öffentlichen Sektor und die Qualität der Dienstleistungen, die sie den Bürgern jeden Tag bieten, zu verbessern.

NHS England hat im April Pläne zur Entwicklung einer vereinigten Datenplattform (Federated Data Platform, FDP) mit einem geschätzten Auftragswert in Höhe von 240 Millionen GBP bekannt gegeben. Der Bekanntmachung zufolge wird die FDP "ein Ökosystem von Technologien und Diensten" und "eine wesentliche Grundlage für transformative Verbesserungen im gesamten NHS" sein. Sie wird auf fünf Hauptanwendungsfällen aufbauen: Gesundheit der Bevölkerung und Erkenntnisse über den Menschen, Pflegekoordination, elektive Genesung, Impfstoffe und Immunisierung sowie die Lieferkette.

Die Erfahrung von Pyramid mit großen öffentlichen Gesundheitssystemen

Die Pyramid-Decision-Intelligence-Plattform wird derzeit vom United States Department of Veteran Affairs (VA) eingesetzt, einer Bundesbehörde auf Kabinettsebene, die für die lebenslange Gesundheitsversorgung von anspruchsberechtigten Militärveteranen in 170 medizinischen Zentren und ambulanten Kliniken im ganzen Land zuständig ist. Das VA stellt umfassende Gesundheitsdienste für 9 Millionen Veteranen bereit.

Die Pyramid-Decision-Intelligence-Plattform wird von klinischen, medizinischen und administrativen Mitarbeitern genutzt, um Muster und Umsetzungslücken im gesamten System zu erkennen und so eine individuellere und bessere Versorgung der US-Militärveteranen zu gewährleisten. Im Rahmen eines von nur drei Personen durchgeführten Programms wurden bisher 40.000 Mitarbeiter in der Nutzung der Plattform geschult. Es ist geplant, insgesamt 60.000 Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Decision Intelligence zu nutzen, um die Dienstleistungen für US-Militärveteranen und ihre Familien zu verbessern.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid-Decision-Intelligence-Plattform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid-Plattform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die spezielle Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid-Plattform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics.

Zitate

Tom Warren, Regional Managing Director, UKI, Pyramid Analytics

"Die Pyramid-Familie freut sich, dieses nächste Kapitel unserer Geschichte bekannt zu geben. Wir freuen uns darauf, die digitale Transformation des öffentlichen Sektors in Großbritannien voranzutreiben und dabei zu helfen, bessere, schnellere und effizientere Dienstleistungen für jene zu erbringen, die sie am dringendsten benötigen. Wir hoffen, dass wir die Datenanalyse im öffentlichen Sektor mithilfe von Decision Intelligence von komplex auf einfach bringen können.

"Ich freue mich darauf, mit dem sehr erfahrenen und zukunftsorientierten Alastair Roriston zusammenzuarbeiten, um die Expansion von Pyramid in den öffentlichen Sektor Großbritanniens voranzutreiben. Er schließt sich einem bereits erfolgreichen und leistungsfähigen Team an, das entscheidend zur Expansion von Pyramid in Großbritannien beigetragen hat. Mit der Expertise von Alastair sind der Expansion keine Grenzen gesetzt."

Alastair Roriston, Director of Sales UK Public Sector, Pyramid Analytics

"Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem innovativen und wegweisenden Unternehmen gekommen bin, und noch mehr, dass ich es bei der Expansion in den öffentlichen Sektor Großbritanniens tatkräftig unterstützen kann. Im Laufe meiner beruflichen Laufbahn habe ich gesehen, welch enormen positiven Einfluss es hat, wenn die wichtige Arbeit des öffentlichen Sektors mit den innovativen technischen Möglichkeiten vereint wird. Die Möglichkeiten für Veränderungen sind nahezu grenzenlos.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass die Decision-Intelligence-Plattform von Pyramid die Art und Weise revolutionieren wird, wie Behörden und Organisationen im öffentlichen Sektor ihre digitalen und Online-Dienste anbieten. Allzu oft wird die Arbeit im öffentlichen Dienst durch abgeschottete Systeme und veraltete Ansätze im Umgang mit Daten behindert. Ein Arzt sollte nicht kostbare Minuten oder Stunden auf Berichte und Patientendaten warten müssen. Warum sollte er diese Informationen und Empfehlungen für die nächsten Schritte nicht in wenigen Augenblicken zur Verfügung haben? Decision Intelligence kann diese Ineffizienzen beseitigen und macht jeden Mitarbeiter des öffentlichen Sektors zu einem Datenwissenschaftler, dem eine Welt dynamischer erweiterter Analysen zur Verfügung steht."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision-Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision-Intelligence-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und verfügt über regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

