Das führende Unternehmen für Lieferketten-Transparenz FourKites kündigte heute ein umfassendes Plattform-Upgrade an, mit dem Unternehmen einfacher kritische Lieferketten-Transparenz für ihren gesamten Geschäftsbetrieb erhalten. Der neue Release sorgt für die nahtlose Integration von Echtzeit-Transporttransparenz- und anlagenspezifischen Daten über alle verschiedenen Modi hinweg, wodurch aktionsfähige Erkenntnisse gewonnen werden, mit denen die Effizienz gesteigert wird und Störungen in der gesamten End-to-End-Lieferkette verhindert werden.

Dank dieser neuen Verbesserungen werden Daten automatisch zwischen den Anwendungen der Plattform für die Echtzeit-Transportverfolgung, Appointment Manager und Dynamic Yard synchronisiert, um schnellere, stärker kontextbezogene multimodale Erkenntnisse zu gewinnen, um teamübergreifend die Kapitalrendite zu steigern. Einige dieser aktionsfähigen Erkenntnisse sind z. B.:

Transportmanager können Terminpläne im Voraus basierend auf den neben der jeweiligen geschätzten Ankunftszeit angezeigten Terminzeiten neu priorisieren

Lager-Führungskräfte können Fracht, die bei einem Punkt mit Geofence-Tracking eintrifft, automatisch ein- und auschecken, was eine präzise Dokumentationen der Anlagenoperationen ermöglicht

Lieferketten-Führungskräfte können Gesamtkosten für Versendungen in einer einzigen Ansicht einschließlich multimodaler Standzeitkosten, Seeliegezeit, Umlade- und Anlagenverweilzeit präzise verfolgen

Bestandsplaner haben eine vollständige Ansicht der vorhandenen und im Transit befindlichen Bestände, um Produktionspläne besser planen oder Kosten für ausgehende Versendungen zu reduzieren und gleichzeitig Strafen und Schnelldienstkosten zu verringern

Lieferketten- und Lager-Führungskräfte können Anlagenpläne basierend auf den geschätzten Ankunftszeiten am Zielhafen optimieren, um einen möglichst schnellen Durchsatz von Seefrachtcontainern zu ermöglichen und den LKW-Verkehr zu minimieren

Durch die Kombination dieser Verbesserungen erhalten Benutzer im gesamten Unternehmen leichten Zugriff auf kritische Lieferketten-Informationen, um schneller Lösungen zu finden, proaktiv mit Ausnahmen umzugehen und eine bessere Weitergabe der Informationen an ihre Lieferkettenpartner zu ermöglichen.

"Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt dar, um großen Unternehmen dabei zu helfen, für Lieferketten-Transparenz im gesamten Unternehmen zu sorgen", so Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Wir haben Kunden mit Hunderten oder gar Tausenden von Benutzern. Während wir weiterhin die Innovation in der Branche vorantreiben, bleiben wir darauf fokussiert, die Benutzerfreundlichkeit und den Wert für unsere Kunden zu maximieren. Ihnen die Möglichkeit zu bieten, all ihre Daten dicht integriert und automatisiert auf einer Plattform anzuzeigen, und das über alle Modi und Regionen hinweg, ist die beste Möglichkeit, eine hohe Kapitalrendite sicherzustellen."

FourKites wurde im 2022 Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms (Echtzeit-Transport-Transparenzplattformen) als Leader ausgezeichnet und wurde wegen der Vollständigkeit seiner Unternehmensvision ("Completeness of Vision") besonders gewürdigt. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen den Höchstwert für Fortune 500-Unternehmen mit komplexen Anforderungen im Begleitbericht von Gartner, 2022 Gartner Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms (Kritische Fähigkeiten für Echtzeit-Transport-Transparenzplattformen). Bei dieser Analyse nahm FourKites bei drei der fünf komplexesten Anwendungsfälle den 1. Platz ein.

Lob für FourKites-Benutzeroberfläche von Gartner Peer Reviews:

FourKites ist ein tolles Partnerunternehmen. Es ist sehr auf Kundenservice fokussiert und integriert Produktfeedback von der Entwicklung bis zur Produktion überraschend schnell. Die Kern-Tracking-Plattform des Unternehmens ist zwar sehr ausgefeilt, aber bemerkenswert intuitiv und bei FourKites scheint bei allen Produkten stets die Endbenutzererfahrung im Vordergrund zu stehen. Leitender Transportmanager, Fertigung

FourKites beeindruckt mich weiterhin wegen seiner Fähigkeit, Tools bereitzustellen, die nützlich sind und bei der Unterstützung stets den Kunden an die erste Stelle rücken. Bei der Zusammenarbeit konnte FourKites die Abdeckung in mehreren Ländern einführen, die Arbeit verwalten und das Tool des Unternehmens gleichzeitig weiter verbessern. Ich bin sowohl vom Produkt als auch von der Agilität bei der Bereitstellung sehr beeindruckt. Logistikstrategie-Analyst, Fertigung

Wir sind mehr als glücklich damit, wie FourKites uns eine effiziente Skalierung ermöglicht hat. Service und Kundensupport des Unternehmens sind hervorragend und durch die Integration wurden wir viel effizienter. Innovation- und Systemmanager, Transport

Einfach und so viele Informationen bei einem einzigen Mausklick verfügbar! In wenigen Augenblicken erhalte ich einen Echtzeit-Überblick über die Ladungen. Bestandsadministrator, Nahrungsmittel und Getränke

Die Plattform ist wirklich benutzerfreundlich und hat viel Potenzial, um unsere Transparenz zu verbessern und unsere Agilität zu steigern. Leitender Transportmanager Lateinamerika, Fertigung

Diese Plattform bietet unseren Lieferketten-Teams und Geschäften hervorragende Echtzeit-Transparenz zu Ladungen im gesamten Netzwerk. Sie ist intuitiv, benutzerfreundlich und ein leistungsstarkes Tool, um aussagekräftige Erkenntnisse bereitzustellen. Lieferketten-Rotations-Analyst, Einzelhandel

Über FourKites

FourKites ist die führende globale Plattform für Lieferketten-Transparenz, die die Sichtbarkeit über den Transport hinaus bis in Lagerhäuser, Geschäfte erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,8 Millionen Paket- und Kuriersendungen auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft in mehr als 200 Ländern. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.100 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen auf https://www.fourkites.com/.

