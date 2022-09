Los Angeles (ots/PRNewswire) -- Neben den beliebten Sporttiteln ForeVR Bowl und ForeVR Darts kommt nun auch das beliebte Freizeitspiel ins Metaversum: Das Familientreffen wird zum Spiel- ForeVR Cornhole ist jetzt auf Oculus Quest 2 erhältlich und einmalig zum Preis von 14,99 USD erhältlichForeVR Games, das führende Unternehmen im Bereich der Virtual-Reality-Spiele (VR), das von Zynga-, EA- und Glu-Veteranen gegründet wurde, hat heute die Markteinführung seines dritten Titels, ForeVR Cornhole, bekannt gegeben, der dem allseits beliebten Freizeitspiel eine neue Ebene des kreativen Ausdrucks und eine immersive VR-Erfahrung bietet. Neben den anderen familienfreundlichen Titeln ForeVR Bowl und ForeVR Darts ist Cornhole ab sofort für 14,99 USD auf Oculus Quest 2 erhältlich und ergänzt die wachsende Bibliothek des Unternehmens an miteinander verbundenen IRL-Sportspielen."Da wir das Beste aus Casual Gaming in die VR bringen, war für uns klar, dass wir Cornhole - das weltweit größte Freizeitspiel - integrieren müssen", erklärte Marcus Segal, Mitbegründer und CEO von ForeVR Games. "Selbst wenn Sie in einer unserer abgefahrenen Umgebungen spielen - beispielsweise auf dem Mond - sorgt unsere maßgeschneiderte Grafik dafür, dass sich das Spiel hyperrealistisch anfühlt. So entsteht der gleiche freundschaftliche Wettbewerb wie bei einem Grillfest oder einer spontanen Gartenparty, und alle - ob die Oma oder der alte Schulfreund - taucht mit in eine Welt voller Spaß ein."ForeVR-Spiele bieten immersive Erlebnisse in AAA-Qualität, die das Beste aus IRL-Spielen in die VR bringen. Wie bei den anderen erfolgreichen Spielen von ForeVR können Sie auch bei Cornhole Ihre Siege mit High Fives und Faustschlägen feiern und zu Ihren Lieblingshits aus der Jukebox abrocken - genau wie in der realen Welt.Zu den Merkmalen von Cornhole gehören:- Hochgradig anpassbar- Besser als immersive IRL-Umgebungen- Maßgeschneidertes Spielerlebnis- Mehr als 50 einzigartige Taschen und Boards zur Auswahl- YouTube-Jukebox mit Zugriff auf Tausende von Songs- Fünf einzigartige Spielräume: California Dreaming, Brooklyn Rooftop, ForeVR 90s Arcade, Cosmic Cornhole und die VCL Arena- Erfolge und Statistiken im Spiel verfolgen- Einzelspieler-, Multiplayer- und Koop-Spielmodi- Herausforderbare NPC-Profis mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad in jedem Spielraum- 1-gegen-1- und 2-gegen-2-TeamkämpfeForeVR Cornhole ist in 22 Sprachen erhältlich, und Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten können daran teilnehmen, da das Spiel im Sitzen oder im Stehen gespielt werden kann und mit nur einem Controller möglich ist.Um mehr über ForeVR Games zu erfahren und über die neuesten Versionen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie: ForeVRGames.com.Informationen zu ForeVRForeVR Games wurde im Juli 2020 von CEO Marcus Segal und CCO Mike Doom gegründet und ist ein weltweit tätiges Spieleunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, immersive Spiele und Erlebnisse für Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten spielbar zu machen. Das 44-köpfige Team von ForeVR entwickelt marktführende Spiele, die VR mit sozialem Spiel auf höchstem Niveau für die breite Masse zugänglich machen und Unterhaltung für jedermann bieten. ForeVRs erstes Spiel, ForeVR Bowl, ist eines der besten Quest 2-Spiele von CNET und eines der "Best of Quest" 2021 von Meta in den Kategorien Familienspiele und soziale Erlebnisse.ForeVR@vsc.coKontakt:John VollmerForeVR@vsc.co415.272.0836Original-Content von: ForeVR Games, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164987/5311265