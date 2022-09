HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Energiesparverordnung:

"Allerdings steht die Befürchtung im Raum, dass Maßnahmen, die nicht wirklich weh tun, auch wenig nutzen. Reicht es also halb bibbernd im Büro zu sitzen, abends auf das Schaufenstershopping zu verzichten und kürzer zu duschen, um sich unabhängig von Putins Gasdespotie zu machen? Ganz klares Nein. Erst eine nachhaltige Energiewende, deren Ziel es sein muss, dass die benötigte Energie in Deutschland produziert wird, kann als ein Wendepunkt hin zum Besseren betrachtet werden. Bis es so weit ist, werden noch Jahre, oder eher Jahrzehnte vergehen. Mit dem Krieg in der Ukraine hat dieses Konzept dann nichts mehr zu tun, sondern mit kluger vorausschauender Politik."/yyzz/DP/nas