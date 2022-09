Für den spanischen Verband FEPEX zeigt das Verhalten marokkanischer Exporte in einem Zeitraum, in dem spanische Exporte um 5,4% gesunken sind, die Dringlichkeit der Anwendung einer Politik zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die dringende Maßnahmen in verschiedenen Bereichen erfordert, vor allem in dem Bereich innovativer und phytosanitärer Investitionen. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...