Hapag-Lloyd macht den ersten Schritt, seine Dry Container flottenweit mit Live-Tracking Geräten auszustatten. Die ersten dieser IoT-Geräte werden jetzt im CMR-Depot in Hamburg, der Heimatstadt der Reederei, an Dry Containern installiert. In den nächsten Wochen und Monaten wird mit der Installation in weiteren ausgewählten Containerdepots in Nord- und Südeuropa, Asien und...

