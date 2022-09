DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EU-EINGRIFFSRECHTE - Die Europäische Kommission will künftig in Krisen direkt in die Fertigung eingreifen, um Lieferengpässe wie nach der Coronakrise zu vermeiden. Dazu will die Brüsseler Behörde ein neues Binnenmarkt-Notfallinstrument schaffen, wie die FAZ unter Berufung auf einen internen Entwurf für den Gesetzesvorschlag berichtet. Das Notfallinstrument soll der Kommission erlauben, die Mitgliedstaaten im Extremfall zu verpflichten, "strategische Reserven" wichtiger Güter anzulegen. Sie will den Staaten vorgeben können, Fertigungslinien für die Produktion von Gütern oder Vorprodukten umzuwidmen sowie die Produktion solcher Güter auszubauen. Zudem will die Kommission bestimmen können, welche Aufträge ein Unternehmen zuerst abarbeiten soll, wenn das für die Versorgungssicherheit in der EU wichtig ist. Privatwirtschaftliche Verträge sollen dahinter zurückstehen. (FAZ)

STROMMARKT - Die Beamten der EU-Kommission haben erste Ideen zusammengetragen, wie mit einem Markteingriff auf die hohen Strompreise in Europa reagiert werden kann. In einem informellen Entwurf beschreiben sie die Wirkung eines Preislimits für Strom, der nicht mit Gas erzeugt wurde. Die Betreiber von Wind-, Solar-, Kohle- und Atomkraftwerken würden das verdiente Geld jenseits dieses Preislimits an den Staat abführen müssen. Dieses Prinzip wäre keine Übergewinnsteuer, hätte aber einen ähnlichen Effekt. Es wäre damit auch vereinbar mit den Ankündigungen der Bundesregierung. "Die Maßnahme würde zu Einnahmen für den öffentlichen Haushalt führen", heißt es in dem Papier. "Sie kann und müsste so gestaltet werden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den daraus resultierenden Nutzen vollständig an die Energieverbraucher weiterzugeben." (Handelsblatt, FAZ, Welt)

TANKRABATT - Die Mineralölwirtschaft hat massiv vom Tankrabatt der Bundesregierung profitiert - und dürfte ihre Gewinnspanne um rund 1,3 Milliarden Euro erhöht haben. Dies zeigt eine Analyse des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Demnach stieg die Marge zwischen den steuerbereinigten deutschen Tankstellenpreisen und den internationalen Rohölpreisen in den Monaten Juni, Juli und August auf durchschnittlich 60 Cent je Liter Diesel und 49 Cent je Liter Super E5. In den Monaten vor der Steuersenkung am 1. Juni hatte sie bei 53 Cent (Diesel) beziehungsweise 38 Cent (Super) gelegen. Hochgerechnet ergeben sich durch die Margenausweitung über die drei Tankrabattsmonate hinweg Mehrerlöse von rund 1,3 Milliarden Euro gegenüber der Zeit davor. (Spiegel)

ENERGIEPOLITIK - In Deutschland wird es voraussichtlich länger Strom aus Atomkraft geben als bisher von der Bundesregierung geplant. Darauf deutet der zweite Stresstest zur Versorgungssicherheit hin, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Auftrag gegeben hat. Demnach könnte es sinnvoll sein, zwei der drei noch aktiven Meiler zum Jahresende nicht vom Netz zu nehmen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Branchenkreise. (Handelsblatt)

ENERGIEKOSTEN - Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sieht das Gesundheitssystem angesichts der hohen Strom- und Gaskosten gefährdet. "Der exogene Schock trifft alle Kliniken gleichermaßen", sagte Gaß. "Deswegen ist die Versorgung flächendeckend gefährdet." In Verbindung mit den Belastungen durch die Corona-Pandemie braue sich der "perfekte Sturm" zusammen. Insgesamt lägen die Mehrkosten bei sechs Milliarden Euro. "Wir fordern einen Inflationsausgleich in Form eines Rechnungsaufschlags auf die Fallpauschale", sagte Gaß. Über die Fallpauschale rechnen die Krankenhäuser ihre Kosten ab. (Handelsblatt)

ENERGIEPREISE - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi droht der Bundesregierung im Streit um die hohen Energiepreise mit deutschlandweiten Protesten und fordert einen zweistelligen Milliardenbetrag für Entlastungen der Bevölkerung. "Um die finanziellen Härten durch die Energiepreis-Explosion auszugleichen, muss der Staat noch einmal 20 bis 30 Milliarden Euro in diesem Jahr zusätzlich in die Hand nehmen", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ein gemeinsames und wirksames Konzept zur Bekämpfung des Energiepreis-Schocks für die Bevölkerung vorlegt", forderte der Gewerkschafter. (Augsburger Allgemeine)

ÖFFENTLICHER DIENST - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi strebt angesichts der hohen Energiepreise bei den Tarifverhandlungen für die fünf Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen Abschluss mindestens in Höhe der aktuellen Inflationsraten an. "Verdi ist entschlossen, gerade in dieser Zeit das tarifpolitisch herauszuholen, was für unsere Mitglieder herauszuholen ist", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Wir beschließen die Höhe unserer Lohnforderung erst am 11. Oktober, aber ich verrate kein Geheimnis, dass unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass ihre Realeinkommen, ihre Kaufkraft, erhalten bleibt und abgesichert wird", betont er. "Diesem Anspruch wollen wir im Öffentlichen Dienst wie auch in der bevorstehenden Tarifrunde bei der Post gerecht werden, also einen Inflationsausgleich erstreiten", kündigte er an. (Augsburger Allgemeine)

KRANKENKASSEN - Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, hat davor gewarnt, dass die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung stärker steigen müssen als von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt. "Es ist leider nicht ausgeschlossen, dass das Defizit in der Krankenversicherung noch höher ausfällt als die bisher vermuteten 17 Milliarden Euro, wobei die Dimension noch unklar ist", sagte Baas. So werde die Krankenversicherung durch die Inflation unterm Strich belastet, weil die Kostensteigerungen höher seien als die Mehreinnahmen durch bessere Lohnabschlüsse. Außerdem müsse befürchtet werden, dass die von Lauterbach geplanten Einsparungen zum Beispiel im Arzneimittelbereich nicht so hohe Einsparungen bringen wie erhofft. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ARBEITSMARKT - Die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit sieht den deutschen Ausbildungsmarkt in einer tiefen Krise. Auch bei den leeren Kassen der Behörde macht die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles dringenden Handlungsbedarf aus. Sie würde eine einfachere Zuwanderung begrüßen, sagte Nahles in einem Interview. "Sonst werden wir im Vergleich zu klassischen Einwanderungsländern wie Kanada oder den USA immer den Kürzeren ziehen. Helfen würde auch, die Zahl der Abwanderer zu senken. Von den 1,14 Millionen Menschen, die jedes Jahr zu uns kommen, wandern zwei Drittel wieder aus. Wenn wir diese Zahl halbieren könnten, wäre schon viel geschafft." (Handelsblatt)

EU-FISKALREGELN - Zur Reform der EU-Fiskalregeln ist die Liste der Wünsche europaweit lang. Der Freiburger Ordnungsökonom Lars Feld plädiert dafür, am 60-prozentigen-Schuldenkriterium festzuhalten. Für neue Flexibilität in den Regeln sollte bestehende Flexibilität weichen. "Das Problem ist das Kleingedruckte im Stabilitätspakt. Damit ist zu viel Flexibilität in die Regeln gekommen. Der EU-Kommission gibt dies bei der Haushaltsüberwachung viel Interpretationsspielraum. Deswegen werden die Fiskalregeln rechtlich gesehen fast nie verletzt. Aber natürlich sind die numerischen Regeln häufiger verletzt worden. Besonders die Schuldenobergrenze von 60 Prozent wurde nicht durchgesetzt. (Börsen-Zeitung)

September 02, 2022

