Berlin (ots) -"Die Zeit der großen technischen Innovationen ist vorbei. Aus Hardware-Sicht liegen zwischen den Geräte-Generationen keine Quantensprünge mehr", sagt Martin Hügli, General Manager Deutschland und Österreich bei Back Market, anlässlich der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, die am Freitag offiziell startet. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche Geräte-Neuheiten und -Updates vorgestellt. Hügli fordert ein Umdenken der Branche: "Statt technischer Mini-Updates sollten die Themen Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit verstärkt im Innovationsfokus stehen. Wir alle, Unternehmen und Verbraucher:innen, tragen Verantwortung für die umwelttechnischen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind der einzige Weg, um das Zwei-Grad-Ziel noch zu erreichen. Verbraucher:innen jährlich zu motivieren, ihre funktionsfähigen Elektrogeräte gegen das neueste Modell auszutauschen, ist einfach falsch."Grundsätzlich begrüßt Hügli, dass sich in diesem Jahr die Vortragsbühne IFA NEXT mit Themen wie Sustainability und Green Technology beschäftigt. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, genauso wie neue Geräte-Generationen, die mehr elektrische Energie, Wasser und nicht zuletzt Kosten für die Verbraucher:innen sparen. Trotzdem werden wir jede Menge TV-Screens, Laptops, Smartphones und andere Gadgets sehen, die keine Revolution gegenüber dem Modell aus dem letzten Jahr sind, aber den Verbraucher:innen und Technik-Fans suggerieren, dass sie nicht mehr up to date sind."Erneuerte Technik schont die RessourcenErneuerte Technik (refurbished) ist nachhaltiger und sparsamer. Genau das sind die wirklichen Megatrends, die auch unserer Gesellschaft wirklich weiterhelfen.Am Beispiel Smartphone zeigt sich der positive Effekt erneuerter Geräte. So prognostiziert Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/792541/umfrage/erzeugung-von-elektroschrott-weltweit/) bereits für das Jahr 2022 weltweit eine Erzeugungsmenge von knapp 59,4 Millionen Tonnen Elektroschrott. Das sind neun Kilogramm pro Einwohner:in. Ein einziges erneuertes Smartphone kann dagegen bei einer zweijährigen Nutzung bis zu 174,9 Gramm Elektroschrott einsparen, so eine Analyse der französischen Agentur für die ökologische Transformation ADEME (https://www.ademe.fr/). Ein "refurbished Smartphone" verhindert zudem den Abbau von durchschnittlich 243,3 Kilogramm an Rohmaterialien und die Emission von 77,9 Kilogramm CO2e. Warum? Die Erklärung ist einfach, denn 90 Prozent der Emissionen entstehen (https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf), bevor das Gerät die Fabrik verlässt.Hügli: "Wenn man diese unabhängig erhobenen Zahlen sieht, kann man nur einen Schluss daraus ziehen. Wir müssen alles daransetzen, dass wir statt der heutigen schnelldrehenden Wegwerf-Unterhaltungselektronik nachhaltigere Produkte bekommen. Wir brauchen Smartphones, Laptops & Co., die sich wirklich einfach und kostengünstig reparieren lassen und für die die Hersteller auch problemlos und erschwinglich die passenden Ersatzteile und Werkzeuge bereitstellen. Das wäre eine wirklich nachhaltige Innovation. An diesem Punkt sehen wir auch die Politik in der Pflicht, ein echtes Recht auf Reparatur durchzusetzen."Bildmaterial:Martin Hügli, General Manager Deutschland und Österreich bei Back Market (https://www.frauwenk.de/Martin%20Huegli%20-%20GM%20Germany.jpg)Über Back MarketBack Market wurde 2014 von Thibaud Hug de Larauze, Vianney Vaute und Quentin Le Brouster gegründet und ist einer der ersten europäischen Online-Marktplätze für Tausende von Elektronikgeräten, die von zertifizierten Werkstätten wiederaufbereitet wurden. Das Unternehmen ist mittlerweile in 16 Ländern vertreten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien, Vereinigte Staaten, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Finnland, Japan, Portugal, Irland, Griechenland, Slowakei und Schweden) und beschäftigt über 650 Mitarbeiter in seinen fünf Büros in Paris, Bordeaux, New York, Berlin und Barcelona. www.backmarket.de