Vancouver, British Columbia - 1. September 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Nevada Gold Mines LLC ("NGM"), einem Joint Venture zwischen Barrick Gold Corporation (61,5 %) und Newmont Corporation (38,5 %), eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") über den Erwerb der folgenden Lizenzgebühren für Grundstücke in Nevada zu einem Gesamtpreis von 27.500.000 US$ abgeschlossen hat, der bei Abschluss durch die Ausgabe von 9.393.681 Stammaktien des Unternehmens an NGM beglichen wird:

- eine 10%ige Net Profits Interest Royalty ("NPI") auf die hochgradige, produzierende Mine Granite Creek ("Granite Creek"), die von i-80 Gold Corp. ("i-80") betrieben wird, zahlbar nach einer kumulativen Produktion von 120.000 Unzen Gold oder einem Äquivalent aus diesem Projekt;

- eine 2,00%ige Net Smelter Return Royalty ("NSR") auf die von Kinross Gold Corporation ("Kinross") betriebene Bald Mountain Mine ("Bald Mountain"), zahlbar nach der Produktion von 10 Millionen Unzen Gold auf den Grundstücken; und

- eine NSR von 1,25 % auf der Joint-Venture-Zone Bald Mountain ("JV-Zone"), die ebenfalls von Kinross betrieben wird.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere starke Position bei den Lizenzgebühren in Nevada, einem der besten Bergbauregionen der Welt, durch den Erwerb eines Portfolios hochwertiger Lizenzgebühren von NGM weiter auszubauen. Granite Creek hat Anfang dieses Jahres mit dem Untertagebau begonnen und wir sind vom hochgradigen Potenzial des Projekts ermutigt, in Zukunft bedeutende Erträge zu erzielen. Die Bald Mountain-Lizenzgebühren bieten Gold Royalty die Möglichkeit, auf einem der größten privaten Bergbaulandpakete in den USA zu explorieren. Darüber hinaus bestätigt diese Transaktion unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie, da wir NGM als bedeutenden Gold Royalty-Aktionär begrüßen."

Zusammenfassung der Lizenzgebühren

Granite Creek

Die Mine Granite Creek befindet sich in Nevada an der Kreuzung der Trends Getchell und Battle Mountain in unmittelbarer Nähe der Bergbaubetriebe Twin Creeks und Turquoise Ridge von Nevada Gold Mines. Die Mine beherbergt sowohl hochgradige Tagebau- als auch Untertage-Mineralressourcen, die weiterhin für eine Erweiterung offen sind. Die Untertagemine ist bereits genehmigt; die Erschließung und der Testabbau sind im Rahmen der geplanten Produktionserweiterung im Gange. Die Genehmigungsarbeiten für den Bau einer Tagebaumine (Haufenlaugung) sind im Gange.

In seiner Pressemitteilung vom 1. Juni 2022 gab i-80 bekannt, dass das Unternehmen ein umfangreiches Explorations- und Abgrenzungsbohrprogramm auf einer Länge von ca. 30.000 Metern durchführt, das sowohl auf die Tagebau- als auch auf die Untertagemineralisierung abzielt, und dass es voraussichtlich im Jahr 2022 eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für das Projekt abschließen wird.

i-80 gab am 23. Februar 2022 bekannt, dass das Unternehmen im Februar 2022 mit dem Untertagebau begonnen hat. In einer Pressemitteilung vom 5. Juli 2022 meldete das Unternehmen die erste Erzlieferung aus dem Projekt und teilte mit, dass es derzeit die Produktion hochfährt und bis Ende 2022 450 Tonnen pro Tag und bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2023 1.000 Tonnen pro Tag erreichen will.

Weitere Informationen zu Granite Creek finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report, Granite Creek Mine Project, Humboldt County, Nevada, USA" mit einem Gültigkeitsdatum vom 4. Mai 2021, der für i-80 erstellt wurde und auf dem Profil von i-80 unter www.sedar.com verfügbar ist.

Der 10%ige NPI deckt das gesamte Projekt ab und wird fällig, sobald die ersten 120.000 Unzen Gold auf dem Grundstück produziert wurden. Ungefähr 7.000 Unzen Gold wurden bereits produziert. Die Lizenzgebühr unterliegt weder einer Herabsetzung noch einem Rückkauf.

Bald Mountain

Bald Mountain ist eine von Kinross betriebene Tagebaumine mit einer großen geschätzten Mineralressourcenbasis, die sich in Nevada entlang der südlichen Erweiterung des produktiven Carlin-Trends befindet. In seinem jährlichen Informationsformular für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr gab Kinross Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen (mit Stichtag 31. Dezember 2021) für Bald Mountain bekannt:

- nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 798 koz (40.980 kt bei 0,6 g/t Au);

- gemessene und angezeigte Mineralressourcen (ohne Mineralreserven) von 3.592 koz (200.525 kt bei 0,6 g/t Au); und

- abgeleitete Mineralressourcen von 669 koz (45.716 kt bei 0,5 g/t Au).

Kinross hat bekannt gegeben, dass die Mine im Jahr 2021 204.890 Unzen Goldäquivalent produziert hat. Kinross betont, dass seine Pipeline an hochwertigen Zielen bei Bald Mountain auf weitere Möglichkeiten für Ressourcenumwandlungen und Explorationserfolge untersucht wird.

Weitere Informationen zu Bald Mountain, einschließlich der oben genannten Schätzungen, entnehmen Sie bitte dem Jahresinformationsblatt von Kinross für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, das Sie in seinem Profil unter www.sedar.com finden.

Die NSR von 2,00 % ist zahlbar, nachdem die ersten 10,0 Millionen Unzen Gold auf dem Grundstück produziert wurden, wobei bis heute etwa 1,4 Millionen Unzen Goldäquivalent produziert wurden. Dies ermöglicht Gold Royalty eine Beteiligung an den längerfristigen und explorativen Vorteilen der Mine. Die Lizenzgebühr deckt das gesamte Grundstück der Bald Mountain Mine ab und unterliegt keinen Abschlägen oder Rückkäufen.

Bald Mountain Joint Venture Zone

Die JV-Zone wurde von Kinross im Oktober 2018 von Barrick erworben, wodurch das Bald Mountain-Landpaket konsolidiert und das größte private Bergbaulandpaket in den USA geschaffen wurde. Die JV-Zone umfasst das Gebiet zwischen den südlichen und nördlichen Bergbaugebieten bei Bald Mountain und bietet Kinross längerfristiges Explorationspotenzial, um die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Weitere Informationen über die JV-Zone finden Sie auf der Kinross-Website unter www.kinross.com.

Die 1,25 % NSR von Gold Royalty deckt die gesamte JV-Zone ab. Die Lizenzgebühr unterliegt keinen Produktionshürden, Step-downs oder Rückkäufen.

Die Transaktion

Die Transaktion wird im Rahmen eines Lizenzvertrags zwischen Gold Royalty und NGM abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten üblichen Bedingungen ab und wird derzeit für das Ende des laufenden Quartals oder früher erwartet.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") der Canadian Securities Administrators und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Beraterinnen und Berater

National Bank Financial fungierte in Verbindung mit der Vereinbarung als Finanzberater von Gold Royalty.

Hinweis für Investoren

Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht korrekt sind, kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen Dritter vollständig oder korrekt sind. Darüber hinaus können sich bestimmte Informationen, die von den Betreibern öffentlich bekannt gegeben werden, auf ein größeres Gebiet beziehen als das, das von der Beteiligung des Unternehmens abgedeckt wird. Die Lizenzgebühren des Unternehmens beziehen sich in einigen Fällen nicht auf die Gesamtheit der einzelnen Projekte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Ressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. "Abgeleitete Mineralressourcen" weisen eine größere Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und eine große Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit auf.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Offenlegungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Dazu zählen unter anderem: der erwartete Abschluss der Transaktion mit NGM und die Emission von Stammaktien durch das Unternehmen an NGM nach dem Abschluss, zukünftige Pläne, Schätzungen und Erwartungen, die von den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, bekannt gegeben werden, einschließlich der vorgeschlagenen Produktionsziele, der Weiterentwicklung und der Erweiterung dieser Projekte, die von den Betreibern bekannt gegeben werden, der Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten dieser Betreiber und der Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der hier bekannt gegebenen Transaktion. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der hier offengelegten Transaktion zu erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen von COVID-19 und die Reaktion der relevanten Regierungen darauf und die Wirksamkeit solcher Reaktionen, die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen der Transaktion zu erfüllen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67300Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67300&tr=1



