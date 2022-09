Der Dax verbuchte auch am Donnerstag deutliche Verluste, nachdem er das Verlaufstief bei 12.758 nachhaltig gebrochen hatte. Die Sorgen vor kräftigen Zinsanhebungen bestimmen weiterhin das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Der starke Abwärtsdruck an den US-Börsen setzte dem Deutschen Aktienindex zusätzlich zu. Am Ende eines erneut schwachen Handelstages stand schließlich ein Minus von 204 Punkten (1,60%) ...

