Apple erreicht in den USA die Marktmehrheit. Das iPhone hat über die vergangenen Jahre Android kontinuierlich verdrängt und macht nun mehr als 50 % des Marktes aus. Starbucks benennt einen neuen CEO. Schultz konnte Laxman Narasimhan von Reckitt Benckiser holen. Volkswagen kämpft weiter mit der Software. Die markenübergreifende Cloud soll frühestens in drei Jahren kommen.Der Handel in Asien begann uneinheitlich und verschlechterte sich dann im Verlauf der Sitzung weiter. Vor allem die Verluste beim Taiwan Weighted Index und dem Hang Seng Index stehen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...