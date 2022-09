Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den nächsten schwachen Handelstag hinter sich. Der DAX notierte vom Start weg deutlich im Minus. Zeitweise drohte er unter die Marke von 12.600 Punkten abzurutschen. Am Ende lag er 1,6 Prozent tiefer bei 12.630 Zählern. Marktidee: Delivery Hero Die Aktie von Delivery Hero hatte im Januar 2021 ihr Rekordhoch markiert. Davon hat sich das Papier mittlerweile weit entfernt. Im Mai war der Kurs sogar auf ein Allzeittief gefallen. Dort startete ein Erholungstrend, der allerdings schon wieder beendet scheint. Gestern rutschte der Kurs unter mehrere wichtige Marken. In den Fokus rücken jetzt zwei weitere Unterstützungen. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf