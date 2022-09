München (ots) -Es gibt viele Wege, um sein Geld an der Börse zu vermehren. Doch diese Wege sind meist auch spekulativ oder sind auf verwässertem Marktverständnis aufgebaut. Bei LIT Trading soll das anders sein: In einem exklusiven Acht-Wochen-Programm zeigen Trading-Profi Reim FX und sein Team ihren Kunden, wie sie am Devisenmarkt (Forex Markt) planbar und gewinnbringend traden. Der Gründer der Reim Brothers GmbH hat mit seinen Konzepten bereits zahlreichen Tradern zu ansehnlichen Gewinnen verholfen - jetzt stellt er sein Wissen auch dem deutschen Markt zur Verfügung.In Zeiten, in denen Trading immer populärer wird, kommen zunehmend Hürden auf die Trader selbst zu. Trading selbst ist dabei zumeist mit einem negativen Beigeschmack behaftet, der vor allem den vielen schwarzen Schafen am Markt geschuldet ist. Die vielfach vermittelten Trading-Strategien bauen auf einem enorm verwässerten Marktverständnis auf, wodurch der klare Durchblick fehlt. Immer mehr Menschen versprechen Tradern das Blaue vom Himmel und schaden der Thematik damit nachhaltig. Das Trading selbst und der eigentliche Trading-Skill der Mentoren sowie der Community geraten damit in den Hintergrund. Statt echte Ergebnisse zu erzeugen, wird mit filmreifen Werbekampagnen und motivierenden Floskeln von fehlendem Know-how abgelenkt. Doch so muss es nicht sein, sagt Reim FX von LIT Trading.Die Mission von LIT Trading ist deutlich: "Make Trading great again". Im Fokus steht dabei das Trading der Mentoren und der Community, die mit täglicher Trading-Perfektion glänzen. Durch die volle Konzentration auf ihre Trading-Skills werden Resultate erzielt, die für einen normalen Trader schlicht unmöglich erscheinen. LIT Trading beweist dies jedoch täglich mit ihren "Community Masteries" aufs Neue. Sie zeigen, wie ihre Community jede einzelne Bewegung im EURUSD tagtäglich auf und ab traden. Gehandelt wird jedoch nicht nur EURUSD, sondern jedes Währungspaar im Forexmarkt.Mit LIT Trading hat Reim FX ein einzigartiges System geschaffen, durch das seine Kunden auf eine außergewöhnliche, unterhaltsame und effiziente Art ihre Skills im Handel mit Devisen vertiefen und perfektionieren können. "Trading kann manchmal durch das stundenlange Verfolgen von Charts ein wenig langweilig und einsam sein. Wir machen das aber anders - mit der richtigen Community, Checklisten, Templates, Tools, Präsentationen, Videos, Memes, GIFs und einer außergewöhnlichen Benutzeroberfläche, bei der sich Teilnehmer spielerisch Lerninhalte aneignen können, sodass ein unterhaltsames, effektives Lernerlebnis erzeugt wird." Nicht umsonst genießt LIT Trading aufgrund der einzigartigen Wissensvermittlung und damit einhergehenden zahlreichen Kundenerfolge einen hervorragenden Ruf. Nun möchte das Unternehmen auch in den deutschsprachigen Raum eintauchen und erfahrenen Tradern eine neue Dimension des Devisenhandels eröffnen.Das LIT Adventure: Exklusive Trading-Inhalte gepaart mit einer erfolgreichen CommunityIm sogenannten "LIT Adventure" erhalten Kursteilnehmer exklusiven Zugang zu einer umfassenden Bandbreite an Lerninhalten, die sie dabei unterstützen, im Devisenmarkt mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Regelwerken profitabel zu werden. "Unser Anliegen ist es, dass die Teilnehmer auch wirklich verstehen, was sie tun", erklärt Reim FX, dessen Trading-Konzept allerdings nicht für jedermann ist: "Aktuell haben wir über 8.000 Mitgliedsanfragen für das LIT Adventure, jedoch nehmen wir nur 250 Teilnehmer jährlich an, um ihnen so eine exklusive Wissensvermittlung durch unsere Mentoren zu ermöglichen."Wer sich dabei für das LIT Adventure qualifizieren möchte, sollte idealerweise fortgeschrittene Erfahrung am Markt mitbringen. Denn das achtwöchige Programm ist so aufgebaut, dass die Teilnehmer ihre vorhandene Trading-Erfahrung vertiefen und spezialisieren können. Dabei sind die Teilnehmer mit den jeweiligen Lerninhalten nie sich selbst überlassen, sondern können sich in der Community austauschen und ihr erlerntes Wissen durch verschiedene Mentoren prüfen lassen. Letzteres ist sogar ein Muss, um Zugang zum nächsten Modul zu erhalten. "Dies stellt sicher, dass der Trader das zuvor beigebrachte Wissen auch wirklich verstanden hat, bevor er tiefer in den fortgeschrittenen Content übergeht", bekräftigt Reim FX.Wer ist Reim FX? - Die Entstehung von LIT Trading und der LIT CommunityReim FX ist seit über zehn Jahren an der Börse tätig gewesen, bevor er begann, seine Trading-Erfolge und Strategien aus reiner Gunst mit seinem Netzwerk zu teilen. Schon damals bestand er darauf, nicht seine Persönlichkeit, sondern sein Können in den Vordergrund zu stellen. So erlangte der Trading-Profi mit seinen geteilten Ergebnissen immer mehr Faszination und Zuspruch in der Trading-Community, welche sich mit der Zeit auf tausende Follower widerspiegelte."Irgendwann kam der Moment, in dem ich keine kostenlosen Calls und Tipps mehr herausgeben konnte, denn die Nachfrage war zu hoch", erklärt der Trader. So entstand die englischsprachige Plattform LIT Trading - in der Mitglieder nun exklusiven Zugang zu dem bahnbrechenden Trading-Wissen erhalten. "Wenn man sich im Traden fortbilden will, muss man auch Englisch können", erklärt Reim FX. Ein "Inducement" bleibe schließlich ein Inducement - und kein "Anreiz". Für deutschsprachige Kunden, die sich auf die englischsprachige Trading-Challenge einlassen wollen, bleibt das jedoch wohl ein guter Anreiz.Sie möchten sich exklusives Wissen im Traden aneignen und täglich neue Trading-Erfolge erzielen? Bewerben Sie sich jetzt für die LIT Intraday Trading Mastery (https://lit-trading.com/) und werden Sie Mitglied von einer der erfolgreichsten Trading Communities!Pressekontakt:LIT TradingE-Mail: support@lit-trading.comWebseite: https://lit-trading.comOriginal-Content von: Reim Brothers GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164936/5311336