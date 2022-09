Die momentane Vermischung der Erneuerbaren mit den fossilen Energien ist laut Hans-Josef Fell das entscheidende Problem. Er sieht in getrennten Märkten den Lösungsansatz, um den derzeitigen Strompreisanstieg in den Griff zu bekommen. Die drei noch lebenden "EEG-Eltern" Dietmar Schütz (SPD), Michaele Hustedt und Hans-Josef Fell (beide Grüne) haben einen dringenden Appell an die Ökostrombranche gerichtet, den Verbrauchern günstigen Ökostrom zur Verfügung zu stellen, statt die aktuellen Börsenstrompreis-Gewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...