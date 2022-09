MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lage in der deutschen Autobranche hat sich deutlich verschlechtert. Nach der Unternehmensbefragung des Ifo-Instituts fiel der Index von plus 7,5 Punkten im Juli auf minus 10 Punkte im August. Die Erwartungen hellten sich etwas auf, von minus 4 auf null Punkte. Aber insgesamt war das Gesamtklima in der Autoindustrie damit erstmals seit April wieder unter null.

"Die allgemeine Eintrübung der Konjunktur zeigt sich auch in der Autobranche", sagte Professor Oliver Falck am Freitag in München. "Dabei sind die Zulieferer deutlich schlechterer Stimmung als die Hersteller." Die Unternehmen zeigten sich im August auch zurückhaltender, Personal einzustellen. Der Indikator für die Beschäftigungspläne der Branche sank von plus 9,5 auf minus 3,6 Punkte./rol/DP/jha