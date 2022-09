Ibu-Tec 3.86% Schlingel (SCHLING): Heutzutage will und soll sich ja jetzt jeder am besten eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher zulegen - man hört es jeden Tag im Fernsehen. Lediglich die Photovoltaikanlagen, die Stromspeicher, die Wechselrichter, die Dachdecker und die Elektriker fehlen - aber ansonsten ist alles da: also die Kabel gibt es - vielleicht doppelt oder dreimal so teuer - aber es gibt sie. Wer schon einmal einen Batteriespeicher gekauft hat, weiß, dass es ziemlich darauf ankommt, welche Art von Batterie man kauft. Manche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...